馬姓男子週末開車到九份旅遊，因行駛在標線型人行道上，遭員警拍照舉發，事後收到600元、記違規點數1點的罰單。馬男不服提告，台北地院行政訴訟庭認為，員警發現違規，應該攔停製單舉發，而非直接拍照，舉發程序有瑕疵，故判決撤罰，可上訴。

馬男今年2月20日週六下午開車到九份，因行駛在標線型人行道上，被員警拍照舉發違停，他收到600元、記點1點的罰單後提告，主張他剛從民營收費停車場離開，出口出來就是人行道，沒想到竟被開罰，警察如果認為他違規，應先勸導矯正，而不是直接拍照舉發，請求撤罰。

交裁所抗辯，馬男行駛在標線型人行道上，已影響交通秩序，員警客觀上考量九份老街假日人車擁擠，且汽車路路幅狹窄，恐影響後方車流，無法當場攔停，才會以拍照方式告發。

法官指出，員警或依法執行交通稽查任務的人員，若發現駕駛違規，除非是道交條例明文規定不能或不宜攔截製單舉發的情形，原則上應攔截製單舉發，此做法除可直接告明違規事項，也讓駕駛當場陳述意見的機會，稽查人員若有誤判，可即時獲得補救。

法官勘驗採證照片，發現馬男違規地點是雙向道，當時只有1台車通行，兩側行人穿越道只有數名行人徒步，並無人車壅塞情形，且馬男才剛從停車場駛出，速度不快，員警只要持指揮棒或吹哨示警，即可攔停，難認有不能或不宜攔截製單舉發情形，遂認定舉發方式有程序瑕疵，判決撤罰。