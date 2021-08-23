村民在村長與鄉代的陪同下，多次與廠商溝通未果，申訴到縣府環保局也沒用，這次村民不忍了，若廠商再不改善，不排除發動更大規模的抗議行動。(吳建輝攝)

彰化縣芳苑鄉海豐村海尾有一間塑膠回收工廠遭居民抗議，專收廢棄塑膠再轉製成塑膠管，但加熱時產生刺鼻難聞的味道，造成村民氣管發炎、喉嚨痛、甚至胸悶頭暈等癥狀，村民在村長與鄉代的陪同下，多次與廠商溝通未果，申訴到縣府環保局也沒用，這次村民不忍了，若廠商再不改善，不排除發動更大規模的抗議行動。

「都是戴奧辛！」村民氣憤表示，環保回收工廠應該設置在工業區，為什麼要再住宅的村莊毒害他人，工廠隨時隨地都在排放廢氣，東北季風直接往漢寶村裡面吹，就算門窗緊閉還是聞得到味道，塑膠燃燒80、120度就會產生戴奧辛，相關單位不但不重視，放任工廠任意排放，這樣要村民怎麼生活。

村民說，村莊裡都是高齡長輩，長期吸食這些廢棄不生病才怪，工廠方曾經在村長、代表的邀集下到村里溝通，就連他們自己也說確實有味道會改善，但只在工廠附近噴灑水氣，想稀釋掉味道，但根本沒用，味道還是一樣難聞，村民無所求，只希望不要再排放廢氣，還給他們一個健康的生活環境。

芳苑鄉代表會副主席陳禮模說，根據他側面了解，工廠原本是在埔鹽，搬來芳苑大概一年時間，如果單純做回收塑膠那倒還好，但因為有在做塑膠再生，會有溶解或燃燒的問題，他也親自到現場聞過，站沒多久就會頭暈，已經嚴重影響村民生活，希望工廠可以提出適當的改善。

環保局則回應，有關民眾反映芳苑鄉文昌路233號達盟環保有限公司乙案，經查該公司是從事廢塑膠再利用作業，今年5月15日依違反廢棄物清理法第31條處份在案，並於8月12日再度稽查，該廠確實已針對製成設有集塵雨水洗空屋的防治設備，也會持續追蹤廢氣排放情形。