華碩（Asus）日前針對玩家需求，推出搭載最新高通（Qualcomm）Snapdragon 888+處理器的ROG Phone 5s與ROG Phone 5s Pro，效能提升25%。其餘層面的表現如何，一起來瞧瞧。
ROG Phone 5s系列共有ROG Phone 5s以及ROG Phone 5s Pro兩款，在外觀上，後者機身顏色僅有幻影黑的選擇，搭配彩色螢幕的後置幻視螢幕，無信仰之眼RGB燈效；而ROG Phone 5s則有幻影黑、極光白機身顏色，搭配信仰之眼RGB燈效、無後置幻視螢幕。是外觀上比較容易清楚辨識之處（本次測試機種ROG Phone 5s Pro）。
ROG Phone 5s系列延續了ROG Phone 5（或者說ROG Phone）一直以來的包裝特色，一起用手機就可掃描包裝盒，掃描開啟包裝盒後的漫畫，ROG 品牌形象角色AKIRA 就會變身動畫活靈活現地展現在你眼前，開箱就充滿獨家的樂趣。盒內配備則仍包含空氣動力風扇5、65W充電器、充電線等、專屬保護殼、退卡針、還有額外的側邊充電孔塞等等。
以跑分軟體來評比效能的話，ROG Phone 5s與ROG Phone 5在開啟安兔兔評測時，都會預設啟用X模式。若在在X模式下，安兔兔評測（v8.3.4）可以跑出727798分的成績；若是強制關閉X模式，則會得到563028分的成績，兩者有明顯差距。在Geekbench 5的跑分，則是在單核心、多核心項目分別取得·1158分與3647分（無開啟下則是706、2960分）；對比採用Snapdragon 888處理器的ROG Phone 5，安兔兔評測在有無啟用X模式分別取得723883分、522841分；在Geekbench 5官網分數則是單核心、多核心項目分別得到1137、3729分。
螢幕上，ROG Phone 5s系列都採用6.78吋144Hz/1ms AMOLED螢幕，原生觸控採樣率達到360 Hz，覆蓋康寧大猩猩Victus保護玻璃，色彩誤差值 Delta-E < 1、戶外亮度 800 nits最高亮度1200 nits，取得HDR10 及 HDR10+ 認證。容量上，ROG Phone 5s提供16GB/256GB以及18GB/512GB的選項，ROG Phone 5s Pro則僅有18GB/512GB的選擇（皆是LPDDR5/UFS3.1）。採用雙層SIM卡設計，支援5G+5G雙卡雙待。ROG Phone 5s系列皆搭載6000mAh電池，支援Quick Charge 5.0快充以及PD充電。支援藍牙5.2、Wi-Fi 6以及NFC。
另外機身設計上，右側搭載紅色的電源鍵，與相連的音量鍵。左側則是側邊充電連接埠與外設連接埠；底部保留3.5mm耳機孔，還有一個充電連接埠。搭配雙正面立體揚聲器搭配Dirac HD 音效，對稱式雙 7 磁鐵揚聲器，外放聲音更宏亮及降低失真，無論是追劇或是玩手遊音效都暢快逼人。音源輸出3.5mm 耳機孔高解析音質達 384 kHz / 32-bit，ESS DAC 9280AC Pro音效晶片低損聲音輸出，更有音訊調校軟體AudioWizard 支援多種音效模式；四麥克風搭配ASUS降噪技術。
搭配獨家AirTrigger 5支援「超音波觸控鍵」、「體感感測器」、「風扇專用鍵」與「後置觸控鍵」，在ROG Phone 5s系列中，超音波觸控鍵新增支援同處同時兩種手勢指令(如：點擊搭配長滑/撥滑)，玩家可隨著習慣或遊戲需求自訂技能組，遊戲操縱更直覺。ROG Phone 5s Pro特別搭載彩色後置幻視螢幕，透過設定專屬文字或圖像動畫，能在遊戲時展現個人態度
ROG Phone 5s延續採用6000mAh超電池，搭配65W快充，30分鐘能充70%電力，51分鐘即可充飽整支手機；散熱效能也有所強化，處理器置中並加大3D液態均溫板，搭配空氣動力風扇5，使表面溫度最多降低15度！
相機上，前鏡頭採用2400萬畫素相機；主鏡頭則是6400 萬像素（f/1.8）支援Quad Bayer 四像素合一技術，搭配1300萬畫素125度超廣角鏡頭（支援即時失真校正）以及500萬畫素微距鏡頭。主鏡頭支援最高8K UHD (7680 x 4320) @30fps、4K UHD (3840 x 2160) @60fps，影片穩定效果上支援3 軸電子防手震、後鏡頭穩定錄製影像，慢動作可支援4K @120fps、1080p ＠最高240fps、 720p @480fps的格式。
從以上簡單與iPhone 12 Pro對比的日夜間照片來看，ROG Phone 5s的拍照性能依舊是可圈可點，除了上述影片規格與性能之外，在夜間白平衡上表現準確。不過夜間模式使用上，無論是哪樣的狀態都得拍攝5秒，有時是略微繁複一點。但整體來說，在攝影上的雖然與ROG Phone 5系列一樣，對比ROG Phone 3沒有大幅度的升級，但也是十分堪用。
ROG Phone 5s仍保留側邊充電孔，還有側邊的外設連接埠。但是因為ROG Phone 5s（與ROG Phone 5系列一樣）改為POGO PIN設計，所以僅適用於空氣動力風扇5，跟空氣動力風扇3不相容（空氣動力風扇5是ROG Phone 5s Pro標配，但是ROG Phone 5s需要額外購買）。此外，也不相容於桌上型遊戲基座（Mobile Gamepad II）以及第三代雙螢幕基座。也可搭配遊戲控制器3(Kunai 3 Gamepad)來使用，透過加上遊戲手把來操控，把手機當作掌機，感受更自然的操控方式。
單以手機來說，ROG Phone 5s可以加上AirTrigger 5超音波觸控鍵、體感感測器、風扇專用鍵與後置觸控鍵，展現多指神功，十分考驗玩家的操控能力。可以明顯看出，ROG Phone 5s延續了使用其可發揮獨家手遊操控優勢，透過機身與外設專屬的（感應）案件，可以實現其他手機所沒有辦法達到的操控體驗，但是限制在ROG Phone的生態系中。
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