華碩（Asus）日前針對玩家需求，推出搭載最新高通（Qualcomm）Snapdragon 888+處理器的ROG Phone 5s與ROG Phone 5s Pro，效能提升25%。其餘層面的表現如何，一起來瞧瞧。

ROG Phone 5s系列共有ROG Phone 5s以及ROG Phone 5s Pro兩款，在外觀上，後者機身顏色僅有幻影黑的選擇，搭配彩色螢幕的後置幻視螢幕，無信仰之眼RGB燈效；而ROG Phone 5s則有幻影黑、極光白機身顏色，搭配信仰之眼RGB燈效、無後置幻視螢幕。是外觀上比較容易清楚辨識之處（本次測試機種ROG Phone 5s Pro）。

ROG Phone 5s系列延續了ROG Phone 5（或者說ROG Phone）一直以來的包裝特色，一起用手機就可掃描包裝盒，掃描開啟包裝盒後的漫畫，ROG 品牌形象角色AKIRA 就會變身動畫活靈活現地展現在你眼前，開箱就充滿獨家的樂趣。盒內配備則仍包含空氣動力風扇5、65W充電器、充電線等、專屬保護殼、退卡針、還有額外的側邊充電孔塞等等。

ROG Phone 5s Pro開箱同樣搭配了AR動畫的開箱驚喜。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5s Pro標配空氣動力風扇5。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5s Pro開箱，手機位在右側。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5s Pro盒內所有配件。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5s Pro機身左側。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5s Pro機身右側。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5s Pro採用雙層SIM卡設計。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5s Pro主相機。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5s Pro頂端與底部。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5s Pro沒有採用孔螢幕設計，因此機身略長。（黃慧雯攝）

以跑分軟體來評比效能的話，ROG Phone 5s與ROG Phone 5在開啟安兔兔評測時，都會預設啟用X模式。若在在X模式下，安兔兔評測（v8.3.4）可以跑出727798分的成績；若是強制關閉X模式，則會得到563028分的成績，兩者有明顯差距。在Geekbench 5的跑分，則是在單核心、多核心項目分別取得·1158分與3647分（無開啟下則是706、2960分）；對比採用Snapdragon 888處理器的ROG Phone 5，安兔兔評測在有無啟用X模式分別取得723883分、522841分；在Geekbench 5官網分數則是單核心、多核心項目分別得到1137、3729分。

ROG Phone 5s Pro開啟X模式下的安兔兔評測（左一）、Geekbench 5（左三）與未開啟情況下的跑分結果。（手機截圖）

螢幕上，ROG Phone 5s系列都採用6.78吋144Hz/1ms AMOLED螢幕，原生觸控採樣率達到360 Hz，覆蓋康寧大猩猩Victus保護玻璃，色彩誤差值 Delta-E < 1、戶外亮度 800 nits最高亮度1200 nits，取得HDR10 及 HDR10+ 認證。容量上，ROG Phone 5s提供16GB/256GB以及18GB/512GB的選項，ROG Phone 5s Pro則僅有18GB/512GB的選擇（皆是LPDDR5/UFS3.1）。採用雙層SIM卡設計，支援5G+5G雙卡雙待。ROG Phone 5s系列皆搭載6000mAh電池，支援Quick Charge 5.0快充以及PD充電。支援藍牙5.2、Wi-Fi 6以及NFC。

另外機身設計上，右側搭載紅色的電源鍵，與相連的音量鍵。左側則是側邊充電連接埠與外設連接埠；底部保留3.5mm耳機孔，還有一個充電連接埠。搭配雙正面立體揚聲器搭配Dirac HD 音效，對稱式雙 7 磁鐵揚聲器，外放聲音更宏亮及降低失真，無論是追劇或是玩手遊音效都暢快逼人。音源輸出3.5mm 耳機孔高解析音質達 384 kHz / 32-bit，ESS DAC 9280AC Pro音效晶片低損聲音輸出，更有音訊調校軟體AudioWizard 支援多種音效模式；四麥克風搭配ASUS降噪技術。

搭配獨家AirTrigger 5支援「超音波觸控鍵」、「體感感測器」、「風扇專用鍵」與「後置觸控鍵」，在ROG Phone 5s系列中，超音波觸控鍵新增支援同處同時兩種手勢指令(如：點擊搭配長滑/撥滑)，玩家可隨著習慣或遊戲需求自訂技能組，遊戲操縱更直覺。ROG Phone 5s Pro特別搭載彩色後置幻視螢幕，透過設定專屬文字或圖像動畫，能在遊戲時展現個人態度

ROG Phone 5s延續採用6000mAh超電池，搭配65W快充，30分鐘能充70%電力，51分鐘即可充飽整支手機；散熱效能也有所強化，處理器置中並加大3D液態均溫板，搭配空氣動力風扇5，使表面溫度最多降低15度！

相機上，前鏡頭採用2400萬畫素相機；主鏡頭則是6400 萬像素（f/1.8）支援Quad Bayer 四像素合一技術，搭配1300萬畫素125度超廣角鏡頭（支援即時失真校正）以及500萬畫素微距鏡頭。主鏡頭支援最高8K UHD (7680 x 4320) @30fps、4K UHD (3840 x 2160) @60fps，影片穩定效果上支援3 軸電子防手震、後鏡頭穩定錄製影像，慢動作可支援4K @120fps、1080p ＠最高240fps、 720p @480fps的格式。

ROG Phone 5s Pro主相機與超廣角相機視野對比。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro主相機與超廣角相機視野對比。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5s Pro（左）與iPhone 12 Pro日間實拍對比（1）。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5s Pro（左）與iPhone 12 Pro日間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5s Pro（左）與iPhone 12 Pro日間實拍對比（3）。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5s Pro（左）與iPhone 12 Pro夜間實拍對比（1）。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5s Pro（左）與iPhone 12 Pro夜間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5s Pro（左）與iPhone 12 Pro夜間實拍對比（3）。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5s Pro（左）與iPhone 12 Pro夜間實拍對比（4）。（黃慧雯攝）

從以上簡單與iPhone 12 Pro對比的日夜間照片來看，ROG Phone 5s的拍照性能依舊是可圈可點，除了上述影片規格與性能之外，在夜間白平衡上表現準確。不過夜間模式使用上，無論是哪樣的狀態都得拍攝5秒，有時是略微繁複一點。但整體來說，在攝影上的雖然與ROG Phone 5系列一樣，對比ROG Phone 3沒有大幅度的升級，但也是十分堪用。

ROG Phone 5s仍保留側邊充電孔，還有側邊的外設連接埠。但是因為ROG Phone 5s（與ROG Phone 5系列一樣）改為POGO PIN設計，所以僅適用於空氣動力風扇5，跟空氣動力風扇3不相容（空氣動力風扇5是ROG Phone 5s Pro標配，但是ROG Phone 5s需要額外購買）。此外，也不相容於桌上型遊戲基座（Mobile Gamepad II）以及第三代雙螢幕基座。也可搭配遊戲控制器3(Kunai 3 Gamepad)來使用，透過加上遊戲手把來操控，把手機當作掌機，感受更自然的操控方式。

單以手機來說，ROG Phone 5s可以加上AirTrigger 5超音波觸控鍵、體感感測器、風扇專用鍵與後置觸控鍵，展現多指神功，十分考驗玩家的操控能力。可以明顯看出，ROG Phone 5s延續了使用其可發揮獨家手遊操控優勢，透過機身與外設專屬的（感應）案件，可以實現其他手機所沒有辦法達到的操控體驗，但是限制在ROG Phone的生態系中。