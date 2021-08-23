基隆市衛生局與警局聯合稽查，昨晚於七堵區阮姓外籍配偶家中查獲2顆越南月餅。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

新北市越南籍鄧姓女負責人及其女兒遭查獲走私越南肉品，包括月餅、火腿等物，驗出非洲豬瘟，貨品流向全台，基隆市衛生局與警局聯合稽查，昨晚於七堵區阮姓外籍配偶家中查獲2顆越南月餅，但與鄧女走私案無關，是持有人家屬從越南寄送，意外發現防疫漏洞。

新北鄧女走私的豬肉製品，遭檢驗帶有非洲豬瘟病毒，警政署通報各縣市警局動員清查，基隆市警察局昨天發現本市疑有數名收件人向鄧訂購商品紀錄，隨即組成專案小組，偕同衛生局稽查人員，連夜同步查訪是否有販售、陳列或寄藏豬肉製品。

據了解，警方於七堵區某住宅中發現2顆從越南來的月餅，阮姓女屋主自稱，確實曾向鄧女購買化妝產品等一般生活用品，但未購買豬肉製品，月餅是姊姊從越南寄到台灣，原本有5顆，已經吃掉3顆。警方與衛生局意外查出漏洞。

衛生局立即將月餅查扣送往動物保護防疫所，動保所長陳瑞濱表示，依照決議，將先由防檢局確認是否需要檢驗或銷毀，他說，目前尚未確認阮女家中的月餅是否有非洲豬瘟，民眾無須恐慌。

基隆市警局指出，為維護國人健康、豬農產業，提醒國人輸入肉品務必依《動物傳染病防治條例》申請檢疫，若違反規定者，不僅檢疫物要沒入銷毀，另將《依動物傳染病防治條例》第41條規定，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

警方呼籲，商家切勿私下出售、陳列或轉賣未經驗證核可的肉製品，市民也切勿購買非正常通路或不明來源肉品。檢警將全面展開追查，向上溯源、向下刨根，打擊不法，並維護市民健康，斷絕涉案肉品流入市面，以維護法紀。