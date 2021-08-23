學校開學在即，但12歲以下學童目前仍無適合的新冠疫苗可接種，北市議員吳世正直言，建議北市府應比照德國作法，採購兒童用的快篩試劑，免費提供學童家長，在家幫孩子定期採檢，讓家長能安心讓孩子上學。北市教育局回應，指揮中心尚未規範，但會跟中央反映。

吳世正指出，國內新冠肺炎疫情自今年5月爆發迄今，已獲得良好控制，隨著疫苗陸續進口，雖然疫苗量仍不足，但20歲以上成人疫苗覆蓋率已達到39.46％，9月中BNT疫苗進口後，12至17歲青少年可望列入優先接種，補上校園防疫缺口。

吳世正說，然而目前卻尚無適合12歲以下兒童接種的新冠疫苗，眼看9月1日開學在即，家長擔心孩子在學校戴不住口罩，無法時時刻刻保持安全社交距離，又沒接種疫苗，很容易就釀成群聚感染，而學校仍有部分老師尚未接種到新冠疫苗，這些都是潛在風險。

吳世正表示，國外藥廠BNT及莫德納尚在進行11歲以下兒童施打新冠疫苗的臨床試驗，BNT預計在今年9月底先向FDA（美國食品藥品監督管理局）申請緊急授權施打5歲至11歲孩童，莫德納最慢預計今年冬天或2022年初才會提出申請緊急授權。

他還說，他認為在尚未有12歲以下兒童接種的疫苗供應前，市府可比照德國作法，免費提供兒童快篩試劑，由家長定期幫助孩子在家篩檢，讓家長能安心讓孩子上學。

北市教育局回應，目前中央流行疫情指揮中心並未規範學生到校需提供快篩或PCR陰性證明，本市配合中央規定辦理，議員的建議會適時跟中央反映。