Maggie Q親自上陣演出動作場面。（車庫娛樂提供）

Maggie Q在片中有大量動作戲。（車庫娛樂提供）

由曾和男神吳彥祖傳出戀情的好萊塢混血女星Maggie Q聯手山繆傑克森(Samuel L.Jackson)、米高基頓(Michael Keaton)主演的火爆動作新片《刺客密令》今日同步釋出定檔中文海報和預告，將於9月10日在台上映，米高基頓和Maggie Q兩人大爆拍攝內幕，兩人在片中有一場長達5分鐘的打戲，從客廳一路打進廚房，更得在玻璃餐桌上空翻撞爆玻璃摔落地！

Maggie Q坦言，因為拍攝地點是一處借來的房子，所以兩人必須在有限的空間裡一邊搏鬥一邊走位，也替演出增添不少難度，這場戲不僅連拍數日，每日拍攝時間更長達10小時以上，加上拍攝現場十分地悶熱，著實令Maggie Q吃了不少苦頭，讓她和米高基頓兩人當時都只想盡快完成拍攝作業。儘管拍攝過程艱辛，米高基頓也盛讚導演馬丁坎貝爾的調度能力，表示馬丁可說是拍攝動作戲的老手，也是他合作過最有條理的導演。

導演馬丁坎貝爾透露《刺客密令》的拍攝團隊花了很大心力去拍攝動作場面，電腦特效僅用來強化背景環境及移除畫面中的電線，而他也知道Maggie Q有能力親自上陣演出動作場面，這給他更大的自由去調度現場特技。馬丁坎貝爾說，觀眾看到《刺客密令》中的打鬥及動作場面都是來真的，很多時候都是演員自己親身上陣，這才是他喜歡的效果。