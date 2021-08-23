中央流行疫情指揮中心公告24日至9月6日維持疫情警戒第2級，宜蘭縣政府今天（23日）舉行線上記者會，縣府表示，將配合中央規定、落實防疫措施，宜蘭縣疫苗接種劑次人口達42.5％，縣內約有18萬人施打疫苗，雖然疫情趨緩，但鄉親切莫輕忽，務必遵守防疫規定。

縣府表示，24日起配合中央規定，餐飲內用要加裝隔板或梅花座，另同住親友聚餐不受限使用隔板、梅花座及專人分菜，惟共桌分食的場所，仍應依食品良好衛生規範準則規定，提供分食專用的匙、筷、叉及刀等餐具，以保障業者與縣民的健康。

至於醫院探病部分，縣府將配合中央政策，長照機構探視方面，原則上訪客須出具訪視前3天內採檢自費篩檢陰性證明，並落實預約制、實聯制、詢問TOCC及限制有感染症狀者進入、每位住民每次訪客人數不可超過3人、不同住民訪客間維持社交距離、進入住房探視每住房每時段原則上僅開放1位住民接受訪客探視、全程佩戴口罩等。

衛生局表示，宜蘭縣有意願登記高端疫苗者有1.2萬人，目前接種者無不良反應。