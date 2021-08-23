台南市昨（22日）發生一起離奇命案，一名64歲黃姓老婦早上帶著4歲孫子到廟裡收驚，豈料結束被發現雙雙陳屍在麻豆紀安國小旁車上，警消獲報抵達現場時，嬤孫已氣絕身亡，因2人身上無明顯外傷，現場也沒有發現遺書，初步排除輕生或他殺，疑因冷氣開到沒電，經太陽高溫照直射，導致兩人中暑導熱衰竭死亡。檢警今（23）日下午進行相驗，法醫確認死者身上均無外傷，死因都是熱衰竭致死，家屬目前已決定不解剖。

根據調查，4歲男童的母親與丈夫離異後，孩子跟著母親與外婆同住在台南七股，由於3人曾經住過麻豆，昨天上午9點男童的外婆帶開車載他到麻豆一間廟宇收驚，11點多結束後回到車上，不料傍晚6點多，附近民眾發現婦人一直未將車子開走，上前查看發現車門未鎖，打開車門欲叫醒他們，驚見2人一動也不動，嚇得趕緊報案。

台南市消防局勤務指揮中心昨天晚間7點10分接獲後，派遣西港分隊、麻豆分隊前往救援。救護人員抵達現場時，婦人坐在駕駛座、其孫子躺在副駕駛座已長屍斑、呈屍僵狀態。警方初步發現，死者身上沒有外傷，分別陳屍在駕駛座與副駕駛座，車內並外力侵入或燒炭或明顯輕生跡象。

警方發現，該車已完全沒電，懷疑嬤孫開冷氣在車內睡覺休息，因車子冷氣開到沒電，在太陽高溫照射下，兩人熱到中暑導致到熱衰竭致死。