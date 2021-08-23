大陸女星劉詩詩不只是台灣媳婦，她還是演藝圈著名的氣質女神代表，劉詩詩總是散發高雅、端莊氣息，舉手投足噴仙氣的她，完全不像是一個孩子的媽，就連劉詩詩為拍洗髮精廣告，頂著濕髮和滿頭泡沫也是超氣質，模樣依舊漂亮。

劉詩詩與吳奇隆在2019年生下兒子「步步」，幸福組成一家三口，而劉詩詩做完月子後，就積極復出，她也陸續交出電視劇《親愛的自己》、《流金歲月》等作品，同時，劉詩詩也是各時尚品牌的寵兒，劉詩詩產後復出人氣依舊很夯。

劉詩詩大秀一頭烏黑長髮。（圖／取材自詩詩的小板報微博）

劉詩詩日前則接下洗髮精廣告，她除了大秀一頭烏黑秀髮，劉詩詩也敬業地頭頂泡沫直接洗頭，只見劉詩詩率性地把頭髮和泡沫攪和在一起，大方露出整張臉，儘管她滿頭泡沫、臉頰旁還有幾串濕髮，但都無損劉詩詩的美貌，女神依舊超氣質，模樣美到不科學。

劉詩詩頭頂泡沫、臉頰旁還有幾串濕髮。（圖／取材自詩詩的小板報微博）

其實劉詩詩屢次以絕佳氣質和瘦美的纖細身材成為話題，不過談到育兒生活，她總是散發滿滿母愛，劉詩詩日前接受大陸雜誌《時裝LOFFICIEL》專訪時，她就罕見分享2歲兒子步步的生活日常，劉詩詩表示，當兒子跌倒受傷時，她會靜下心來告訴步步「這樣磕著是不是痛痛？」劉詩詩教步步學會面對，而不是小孩跌倒後，她就急著把東西移走，同時她也以「甜蜜」2字來總結這段親子的相處時光，滿滿母愛藏也藏不住。