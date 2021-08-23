立法委員許淑華，為了讓弱勢家庭孩子，也能順利線下學習，號召企業「送平板電腦、啟動夢想搖籃」，包括三義開發公司董事長楊健一等企業家，共捐贈平板電腦522台，將在開學前分送給國中學生使用。

平板電腦捐贈儀式23日在縣府舉行，縣長林明溱表示，許多學童受限於經濟因素，遠端授課過程中，缺乏適當學習載具，平板電腦的學習質量、及學童視力健康密不可分，非常感謝許淑華關心學童受教狀況，關懷處於發育階段學生的靈魂之窗；教育處長陳正威，縣議員唐曉棻、游顥及洪浩原等人，也到場見證。

許淑華說，疫情期間「停課不停學」，許多家長反映孩童必須使用手機，或兄弟姊妹共用平板電腦上課，不利於學習，也影響視力，因此她發起「送平板電腦、啟動夢想搖籃」募捐行動，原訂500台平板電腦，獲企業友人積極響應，最後共募得522台平板電腦，感謝名間在地企業皇穹陵、揚崇企業董事長鄭進文、王玉娟小姐等善心人士，關心南投學子，贈送充滿愛心的學習載具，也期盼教育資源分配更均衡，讓南投成為下一代圓夢的搖籃；特別是在未來開學後，授課模式未明朗之際，孩子能夠獲得適當的學習設備，對教育品質提升至關重要。

此次平板電腦捐贈行動，楊健一慷慨捐出430台平板電腦，他表示，得知許淑華為了偏鄉孩童數位學習，積極奔波籌款，非常開心能夠成為此次義行的一分子，希望藉此拋磚引玉，讓更多社會賢達人士共襄盛舉，孩子們獲得合適的載具，能夠認真學習。