IC Insights公布今年第二季前10名半導體銷售成績單，聯發科(2454)季增加17%，位居第9名，成長幅度則在前10大中排行第三名，但在4家入榜的無晶圓廠(高通、輝達、博通、聯發科)中則是位居第一。

IC Insights公布今年第二季前10名半導體銷售成績單，第二季全球前10大半導體供應商銷售額相較第一季增長了10%、達到955億美元，超過了整個半導體行業8%的增長幅度。

受惠DRAM、快閃記憶體需求激增和價格上漲的推動下，三星第二季半導體總銷售額季增長19%、達203億美元，超越英特爾，成為全球最大的半導體供應商。三星的半導體銷售額預計將在第三季再增長10%、達到223億美元，可望進一步站穩其對英特爾的領先優勢。

IC Insights也點出第二季排名上升的還有英偉達、聯發科，輝達第二季度增長14%的原因是該公司重要的數據中心和遊戲部門的持續增長，同時，聯發科的銷售額在第二季度季增長了17%，動力來自於5G智慧手機和消費多媒體系統的強勁需求。另外，英特爾、台積電(2330)和高通的銷售額季成長均為3%，博通的銷售額僅季增長1%。

聯發科第二季財報即使有京元電(2449)染疫風暴影響，但每股獲利仍有17.44元、優於市場預期，此外，聯發科仍有信心可以維持年對年45%以上的成長，並預期2022年會有更多的產能支持。

法人認為，在高通重新投入台積電6/7奈米製程的狀況下，聯發科上半年表現優異的5G SoC(系統單晶片)產品線如天磯1100、天璣1200短時間並未再度奪取市場率，而下一代新機種僅剛剛開始推出並無法彌補6/7奈米的投片下滑，故聯發科預估第三季營收季增0~5%，符合之前通路訪查的預期，以目前訂單能見度來看，預估聯發科第四季營運大概處於相當水準。

IC Insights公布今年第二季前10名半導體銷售依序為三星、英特爾、台積電、SK、美光、高通、輝達、博通、聯發科以及德州儀器。