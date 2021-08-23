因晶片短缺，上周豐田汽車曾宣布9月將大減4成產能，故汽車類股當時被市場大舉拋售。但23日汽車族群跌深反彈下，也帶領日股擺脫8個月新低，日經指數收27,494.24點，漲480.99點或1.78%。東證收1,915.14點，漲34.46點或1.83%。其中，運輸設備相關產業收漲3.1%。

政治方面，雖然橫濱市長選舉日本執政黨慘敗，可能不利首相菅義偉繼續執政，但日股沒受這個利空消息影響。

上周，豐田拋出這顆即將大減產的震撼彈後，汽車相關指數周線大跌超過1成。而指數會這樣上下大幅波動，在2020年疫情爆發之年才比較多見。

不過，汽車類股大幅下殺，搶短投資人也看到絕佳逢低買入機會，因為豐田減產的利空影響應不會維持太久。豐田收漲3.4%，電裝收漲6.6%，日產也收漲3.4%。

東交所震幅大的航運股，在上周周線大幅下修後，也收漲5%。

電機類股也大漲2.7%，基恩士、索尼與日立分別漲4.7%、3.6%與2.7%。

雖然日本橫濱是由一位反賭場，且反對黨所支持的候選人贏得市長選舉，但博奕類股世嘉颯美還是收漲5.3%，科樂美也漲4.4%。

同時，軟銀擬出售自己的晶片設計廠ARM給Nvidia的計畫可能生變，因此股價下跌1.1%。英國政府表示，需要進一步調查，因為這樁合併案有可能會傷害市場競爭，產生不公平壟斷現象。