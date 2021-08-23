歐股在上周因全球經濟成長的擔憂而重挫；周一則在亞洲股市領漲下而走高，投資人也在觀察數項經濟數據的公布。

周一泛歐Stoxx 600指數早盤上漲2.71點或0.58%，為471.58點。此前由於新冠肺炎病例數的增加，以及對中國監管單位更嚴格的審查態度的擔憂，歐股出現近六個月來最糟糕的周線表現。

IHS Markit即將在今日稍晚發布歐元區和英國的商業數據，預計數據將顯示經濟活動略微的放緩。

在個股表現方面，英國連鎖超市森寶利(Sainbury's)股價飆升6.6%。此前媒體報導稱，數個私募公司正在針對該集團，發起可能超過70億英鎊(約95億美元)的競價收購。

德國藥廠BNT(BioNTech)大漲4.4%。媒體指稱，美國食品藥物管理局(FDA)打算對BNT的合作夥伴輝瑞(Pfizer)給予全面的授權批准，可直接對消費者販售疫苗。

瑞士的Cembra Money銀行大跌29.2%。該銀行終止與瑞士零售商Migros的信用卡合作。