8月以來上證指數於3400~3500點大區間震盪。日盛投信分析，由於內外部經濟預期階段性走弱，預計3Q是中國國內宏觀經濟的年內低點，流動性易鬆難緊格局確立，待不確定因素緩解後將有助陸股走勢。此外，市場普遍認為中國人行第4季再度降準機率提高。

受到中國監管政策未鬆綁，近期投資者對政策的誤讀再次擴散，多數新經濟股續跌，上周針對網約車、平臺型企業勞務關係、IVD試劑集采以及白酒等領域的輿論以及部分媒體的傳播放大再次引發投資者對產業政策擴散的擔憂，焦慮心理相互影響並放大市場波動。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，7月經濟數據全面回落，顯示經濟增速下行壓力有所加大，Delta病毒快速蔓延，擴大中國經濟下行的壓力，綜合考慮下半年的MLF到期壓力等因素，市場普遍認為中國人行第4季再度降準機率提高。除了政策以外，經濟內生的韌性也依舊存在，主因有三，第一，散發式疫情得到控制，嚴防嚴控加上疫苗接種率的進一步提升，四季度不太可能再出現8月這種較大範圍的傳播；第二，專項債發行加快可能會穩住基建投資；第三，新能源和半導體領域的資本開支擴張速度依舊很快，汽車行業供應鏈問題緩解後會帶來製造業投資進一步的恢復。

建議投資人把握低估值週期板塊在近期的超額收益機會。低估值結合市場預期邊際轉暖，金融基建板塊業績端和估值端在政策托底預期背景下，具有較好的性價比。此外，高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏及光伏建築一體化、半導體國產替代、碳中和政策的政策主線，亦將持續為市場主流。