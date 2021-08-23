因近期亞洲地區新冠肺炎變異株Delta持續延燒，提振黃金避險需求，帶動國際金價反彈，進而支撐北市銀樓飾金賣價上揚，為連續2個交易日上漲。

本日(8/23)台北市銀樓飾金賣價，報每台錢6300元；高雄市銀樓飾金賣價，報每台錢6340元。(商品行情網)