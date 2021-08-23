《商情》國內金價每錢漲10元 16:162021/08/23 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因近期亞洲地區新冠肺炎變異株Delta持續延燒，提振黃金避險需求，帶動國際金價反彈，進而支撐北市銀樓飾金賣價上揚，為連續2個交易日上漲。 本日(8/23)台北市銀樓飾金賣價，報每台錢6300元；高雄市銀樓飾金賣價，報每台錢6340元。(商品行情網) 《商情》國內鋼筋止跌觀望 男哄抬口罩價格 5元變14元遭判刑再罰錢 #上揚 #銀樓 #飾金 #賣價 #每台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》雙因素提振 BDI指數續漲3％ 09:452021/08/23 財經 《半導體》世界觸頂 2日填息達陣 11:442021/08/23 財經 推數位五倍券 八大行庫拚了 04:102021/08/23 財經要聞 台積電收復5日線 聯發科重返900元關卡 11:442021/08/23 財經 《商情》避險需求增 紐約期金溫和走高 09:452021/08/23 財經 飯店業豁出去 首見零房費求生 04:102021/08/23 財經焦點 外資上船！大掃貨櫃三雄5.7萬張 面板雙虎遭空襲拋售 17:102021/08/23 財經 豐興本週盤價 全面維持平盤 11:102021/08/23 財經 《韓股》出口數據亮眼 KOSPI漲1％ 16:162021/08/23 財經 AIT中元普渡真澎湃 比台灣還台 04:102021/08/23 政治要聞 《類股》中鋼喊話漲風未止 鋼廠H2可望續旺 10:532021/08/23 財經 財經熱門新聞 終結連槓 威力彩27億頭獎一人獨得 獎落新北 - 財經 全民瘋搶27億 今晚威力彩頭獎號出爐 - 財經 台積電加入搶櫃？航運股開始暴衝 他嗨爆：訊號來了 - 財經 長榮、陽明築底2大訊號曝 散戶再耐心等一下 - 財經 半導體各國自給自足成定局？ 格芯CEO揭未來10年驚人發展 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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