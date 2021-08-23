《商情》逢低買盤 銅價上揚 16:162021/08/23 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於近期銅價受挫，因中國經濟增長放緩，需求不如預期，金屬價格受挫，周一湧入一波逢低投機買盤推動銅價上揚，倫敦(LME)周一銅價上漲。 截至台北時間15:55，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.54%，報每公噸9,085.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,164.5美元高點。(商品行情網) 《商情》投機買盤推助 紐約棉花反彈上漲 《集中市場》外資轉買超、台積開電閘、航運股齊發 攻回16700關 #上揚 #銅價 #LME #受挫 #逢低買 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不斷更新》台股大反彈漲逾400點 小英獻手臂高端股價開高後翻黑 09:082021/08/23 財經 《熱門族群》小摩送暖 記憶體族群來電 10:022021/08/23 財經 《傳產》H2房市將復甦 土建融餘額再拚新巔峰 11:442021/08/23 財經 《日股》汽車股迴旋疾升 日股晨紅 12:012021/08/23 財經 《類股》中鋼喊話漲風未止 鋼廠H2可望續旺 10:532021/08/23 財經 《鋼鐵股》止跌 豐興盤價全數持平 11:102021/08/23 財經 《半導體》台積電走高 台股來電 10:192021/08/23 財經 《期貨》三大期指齊揚 9月台指期狂飆239點 09:112021/08/23 財經 家戶所得「破百萬」縣市出爐！嘉義買房最輕鬆 房價只要1字頭 12:412021/08/23 房市新訊 《台北股市》盤中焦點股：台積電、新鋼、慧洋-KY、萬海、世芯-KY 10:192021/08/23 財經 《半導體》世界觸頂 2日填息達陣 11:442021/08/23 財經 財經熱門新聞 終結連槓 威力彩27億頭獎一人獨得 獎落新北 - 財經 全民瘋搶27億 今晚威力彩頭獎號出爐 - 財經 台積電加入搶櫃？航運股開始暴衝 他嗨爆：訊號來了 - 財經 長榮、陽明築底2大訊號曝 散戶再耐心等一下 - 財經 半導體各國自給自足成定局？ 格芯CEO揭未來10年驚人發展 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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