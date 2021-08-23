由於近期銅價受挫，因中國經濟增長放緩，需求不如預期，金屬價格受挫，周一湧入一波逢低投機買盤推動銅價上揚，倫敦(LME)周一銅價上漲。

截至台北時間15:55，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.54%，報每公噸9,085.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,164.5美元高點。(商品行情網)