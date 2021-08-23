《證交所》瑞鼎今送件申請上市 16:162021/08/23 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞鼎(3592)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第13家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。 瑞鼎實收資本額6.69億元，主要產品為平面顯示器驅動晶片，2020年稅前淨利9.98億元，每股稅後盈餘13.12元。 該公司今天興櫃交易價格重新回升到400元以上，最高409.5元，最低396.5元，平均價格為401.96元。 整頓證券市場 42家陸企IPO審核喊卡 《證交所》內控缺失改善 凱羿-KY正常交易25日恢復 #瑞鼎 #申請股票上市 #證交所 #送件申請 #台灣證券交易所送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》10元→5元 愛普股票面額變更拚10月完成 09:452021/08/23 財經 非洲豬瘟走私肉已發送逾1000處所 刑事局：恐遍及全台 11:102021/08/23 社會 掃蕩非洲豬瘟肉品走私 警政署：查獲6件可疑肉品 11:492021/08/23 社會 逾11萬人申請 保單紓困破百億 04:102021/08/23 金融．稅務 三星Galaxy Watch4系列與Galaxy Buds2耳機9月上市 11:302021/08/23 科技 《櫃買市場》穩得上櫃申請通關 08:032021/08/23 財經 非洲豬瘟走私肉品遍全台 查無流入花蓮市面 14:362021/08/23 社會 新北升格後環保葬增7倍 今舉行首場海葬儀式 12:152021/08/23 生活 瞄準預售屋交易 我國補課2.4億元稅款 10:532021/08/23 財經 集結8校 中部創業育苗校際資源交流分享圓滿落幕 18:052021/08/23 寶島 嚴防非洲豬瘟 南市永康扣得1件越南肉鬆送驗中 19:102021/08/23 生活 財經熱門新聞 終結連槓 威力彩27億頭獎一人獨得 獎落新北 - 財經 全民瘋搶27億 今晚威力彩頭獎號出爐 - 財經 台積電加入搶櫃？航運股開始暴衝 他嗨爆：訊號來了 - 財經 長榮、陽明築底2大訊號曝 散戶再耐心等一下 - 財經 半導體各國自給自足成定局？ 格芯CEO揭未來10年驚人發展 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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