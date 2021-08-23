瑞鼎(3592)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第13家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。

瑞鼎實收資本額6.69億元，主要產品為平面顯示器驅動晶片，2020年稅前淨利9.98億元，每股稅後盈餘13.12元。

該公司今天興櫃交易價格重新回升到400元以上，最高409.5元，最低396.5元，平均價格為401.96元。

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