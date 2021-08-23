台中市在產業、建設帶動下，已成為六都房市火熱區域，近年外圍重劃區土地價格飇高，營建、人力成本增加，加上地段、品牌加持，很多住宅的產品，陸續傳出刷新區域行情。

疫情有趨緩跡象，房市推動量加温，顯見蛋黃區補漲態勢劇增，從區域預售市場，位在文心森林園特區的「國泰The Park」，由建築師李祖原與空間設計專業的蘇靜麒聯手操刀，塑造近300坪的綠洲島嶼前院設計，與文心森林公園近3萬坪綠地相互呼應。

位於大觀路「時代州廳」主力為3房產品，大業路、大福街口的「泰御天鑄」近完銷，此外，鉅陞「南青山」微造鎮系列案第三期「青山絵」7月底登場。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，七期南側因生活感強，剛性購屋需求不墜，成屋物件詢問度高，尤其以公園旁的產品最受歡迎，吸引不少建商鎖定大型綠地周邊插旗，帶動土地交易明顯升溫。

文心森林公園周邊建案，開發價值較高，是拉高平均價格的主因，依地段價值性再加上品牌加持，若推出住宅產品，將可望刷新區域行情天花板。