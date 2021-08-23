中國外交部發言人汪文斌。（新華社）

阿富汗塔利班發言人稱將很快宣布新政府的架構，對此，中國外交部發言人汪文斌表示，希望阿富汗組建開放、包容、有廣泛代表性的政府，奉行溫和穩健的內外政策。

汪文斌今天主持中國外交部例行記者會，他指出，中方在阿富汗問題上的立場是一貫和明確的，希望阿富汗組建開放、包容、有廣泛代表性的政府，奉行溫和穩健的內外政策，順應本國人民願望和國際社會的普遍期待。

至於目前仍有零星中國公民留在阿富汗，目前的安全狀況如何？汪文斌表示，中方高度關注在阿富汗的中國機構和人員的安全。目前中國駐阿富汗使館在正常工作，大部分在阿中國公民已經在使館安排下先期回國，對自願留下來的零星人員，使館一直與其保持密切聯繫，指導加強安防意識和措施，並協調阿富汗有關方面切實提供安全保障。

他說，近日中國駐阿富汗使館已經發布了多條安全提醒，請尚未向使館報備的在阿中國公民速告現住址、行程、本人及國內親屬的聯繫方式。