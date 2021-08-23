110年協助應屆畢業青年就業措施。(勞動部中彰投分署提供)

為協助青年順利就業，勞動部8月再推出「110年應屆畢業青年尋職津貼計畫」，提供應屆畢業20至29歲本國籍青年，只要加入「台灣就業通」網站會員登記參加該計畫，完成網站內所提供職業心理測驗或數位平台課程後，3個月內積極尋職，透過公立就業服務機構的輔導與推介，就可依計畫規定申領尋職津貼，最高可領3萬2000元。

中彰投分署長林淑媛表示，今年因疫情關係，畢業季碰上三級警戒，應屆畢業青年求職可能遇到挑戰，勞動部特針對「想再進修」及「想找工作」青年，依個別職涯需求設計不同專案來提供客製化服務；整體可區分為「練功夫有獎助」的產業新尖兵、青年就業旗艦計畫等2計畫，以及「找工作有獎勵」的青年職得好評計畫、110年青年就業獎勵計畫、安穩僱用計畫2.0及青年尋職津貼計畫。

其中訓練部分，「產業新尖兵計畫」是依據青年適性需求推介重點產業訓練課程，並促進訓用合一，最高補助訓練費用10萬元；同時為讓青年安心參訓，搭配提供「學習獎勵金」最高9.6萬元；另「青年就業旗艦計畫」則是補助企業訓練指導費，提供青年工作崗位訓練，讓青年可先僱後訓累積個人實戰力。

就業部分，為減輕社會新鮮人尋職過程的經濟壓力，新推出的「青年尋職津貼計畫」，主要結合政府就業輔導服務及工作推介，並鼓勵青年自行求職，於3個月內分4階段發給尋職津貼，最高可領3萬2000元。

林淑媛指出，若已經6個月未能就業的青年，可進一步運用「青年職得好評計畫」，透過專業諮詢人員的深度諮詢及服務，突破個人就業難關，穩定就業達3個月後，也可領取獎勵金3萬元。

林淑媛強調，「安穩僱用計畫2.0」則提供企業及求職青年的雙向補助，強化媒合成功率，只要經公立就業服務機構媒合推介就業，雇主可獲得僱用獎助最高3萬元，受僱用的青年勞工也可獲得就業獎勵津貼最高2萬元；「110年青年就業獎勵計畫」，則鼓勵青年於9月底前衝就業，穩定就業拿獎金，最高可獲得就業獎勵3萬元。