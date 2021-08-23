疫情趨緩，台南市持續零本土病例，但市府23日公布，新北市50多歲男性確診個案16042，於19日到台南的足跡。該案是無症狀個案，為新北市個案16026的接觸者，8月22日採檢確診。市長黃偉哲提醒，目前的防疫工作還是疫苗及戴口罩並重，加上維持社交距離與勤洗手，避免再度出現擴大感染的破口。

市府衛生局表示，案16042於8月19日上午7時自行開車南下，在新營休息站停留約10分鐘後，8時30分至下午4時前往台南市某公司執行業務，結束後即駕車返回新北市。

此外，今天也是國產高端疫苗開打第一天，黃偉哲說，今天台南預約施打高端的人數有1萬5167人，截至目前為止，各施打站還未傳出施打後不適狀況。

針對新北市查獲走私豬驗出非洲豬瘟，懷疑已有部分流入台灣，黃偉哲強烈譴責走私行為，並表示台南市政府昨天已開始徹夜大查緝，共計需清查103處，截至中午已完成60處稽查，查扣1件豬肉製品進行送驗，呼籲市民不要使用非經檢驗合格或來源不明的肉品，養殖場也不要使用違法廚餘，謹慎防範非洲豬瘟。