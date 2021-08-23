美國中西部炎熱天氣的種植地區，將迎來有利的降雨預期，降雨將改善作物前景，拖累黃豆價格。

此外，傳美國環境保護署準備將一份生物燃料混合配額草案送交白宮審查，此案關係未來生物燃料摻混量，市場擔憂若減少需要混合到燃料中的生物燃料數量配額，將影響黃豆需求，使期貨價格明顯承壓，前一周合計下跌5.4％。

中國大陸對農產品的需求狀況為市場關注，據最新大陸海關數據，7月份大陸黃豆進口總量867萬噸，年減14％。

進口量九成來自巴西，但7月較去年同期減少3.7％。4.2萬噸進口來自美國，為一年來的最低水準，但較去年同期成長10％。

黃豆可加工製成食品及食用油脂外，副產品是飼料的重要來源，今年稍早進口黃豆數量大幅上升，主要因為大陸豬隻飼養頭數恢復，帶動需求增長，然近幾個月大陸豬肉價格下跌，壓榨廠毛利下降，也造成黃豆進口需求的下滑。

然當前大陸生豬數量已經恢復到正常水準，生豬的飼料需求，將對黃豆價格形成重要支撐。

街口投信表示，前一周商品價格全面回落，大陸經濟數據不佳，聯準會釋放量化寬鬆貨幣政策退場信號，美元指數彈升超過1％，市場避險氣氛濃厚。

惟農產品的供需對價格影響更甚，天氣仍是黃豆產量供給的重要因素，全球極端氣候加劇使供應穩定性面臨挑戰，而大陸實質需求、美國種植區域氣候變化與生物燃料草案進展，皆可視為近期黃豆價格反彈關鍵。