案16040在本月12至15日期間，前往花蓮縣鳳林鎮參加宗教活動的足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

針對中央流行疫情指揮中心鬆綁同住親友聚餐的相關措施，花蓮縣政府代理秘書長張逸華說，縣府將針對指引細節及縣內疫情狀況，以客觀條件從嚴謹慎評估是否跟進開放。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

繼新北「花蓮旅遊團」後，花蓮再現確診者足跡！新北市今新增4例確診者中，其中案16040在本月12至15日期間，前往鳳林鎮參加宗教活動，期間無花蓮鄉親參與，不過個案居住的民宿隨後另有8組旅客入住，花蓮縣衛生局已通知要求落實自主健康管理，並請環保局前往足跡據點進行清消。

花蓮縣政府代理秘書長張逸華表示，22日晚間，接獲新北市政府通知，12至15日一組40人前往鳳林鎮舉辦宗教活動，12日搭乘火車直接前往鳳林火車站，15日則是在鳳林火車站直接搭火車北返。其中14人住在當地民宿，另外26人則住在舊台電宿舍，即辦理活動的地方，活動足跡都在鳳林鎮內。

張逸華說，經衛生局了解調查，縣內宗教團體沒有和這群來自新北的團體交流互動，民宿業者PCR篩檢結果目前是陰性，針對6個足跡據點已完成清消，接觸9人也已接獲進行採檢，由於該民宿業者為外地人，這批人離去後，有從外地趕來消毒，不過據登記資料，18至22日接續有8組旅客入住，目前已通知他們需落實自主健康管理。

衛生局長朱家祥說明個案足跡，案16040於12至15到鳳林鎮參加宗教活動期間，除了前往當地的飲料店、超商門市外，還前往五金百貨行，並在北返的前一天晚上到當地夜市逛逛，不過因宗教活動地點和他住的民宿均離火車站很近，據個案陳述，期間活動多為步行，沒有搭乘交通工具，足跡單純。

二級警戒延長至9月6日，中央流行疫情指揮中心也鬆綁某些措施，其中同住親友聚餐不受限使用隔板、梅花座及專人分菜，讓許多縣市政府苦惱跟進與否，對此，張逸華說，指引尚未頒布到各縣市，縣府也會針對中央指引細節及縣內疫情狀況，以客觀條件從嚴謹慎評估是否跟進開放。

另，花蓮縣疫苗覆蓋率已達40％，高端疫苗今天開打，16至20日有5168人預約，接種地點以診所為大宗，朱家祥坦言，預約人數沒有預期多，因此中央今早10點再開放預約到明傍晚6點，預計27至29日接種。