新竹地檢署5月間偵辦大陸深圳1家電子公司以「偽外企」手法，以「僑外資」名義由人頭擔任負責人，在台元科技園區設立1家科技公司，從事研發與擴展業務等工作，23日偵查終結，依違反兩岸人民關係條例將丁姓等5名被告提起公訴。

檢方調查，深圳1家電子公司為規避台灣對中資企業審查，採取「偽外企」手法，以「僑外資」名義，由外籍人士做人頭擔任公司負責人，在台元科技園區內設立公司，以高薪利誘從事寬頻接入終端、無線通訊及可穿戴式產品等研發人才，並涉嫌將研發成果回流大陸。

檢方在5月間指揮調查站人員搜索查扣相關證物，傳喚相關嫌疑人和證人近20人到案說明，認為被告丁男、蕭男、林男等人犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，各諭知以10到20萬元不等交保。

檢方23日偵查終結，認丁男等5名被告涉嫌自2016年9月2日起，接受大陸深圳某電子公司挹注資金5億5817萬餘元，偽以「僑外資」在台元科技園區內設立登記1家科技公司，涉嫌違反兩岸人民關係條例第40條之1規定，應依同條例第93條之2第1項論處，依法提起公訴。