女星董蓉蓉11歲曾飾演林青霞小時候，因外型幾乎跟本尊一模一樣聲名大噪，獲得「小林青霞」的美名，陸續得到電視劇、舞台劇等演出，但沒有因此大紅大紫，多年過去了，39歲的董蓉蓉竟被陸媒形容為「被人遺忘」。

董蓉蓉是童星出身，曾在1994年動作片《六指琴魔》客串林青霞童年角色，儘管只有幾秒鐘的鏡頭，仍順利打開知名度，同年在熱門陸劇《孽債》飾演楚楚可憐的「小美霞」，從雲南千里迢迢飛奔到上海認父親，搭配片尾曲《哪裡有我的家》促發觀眾的淚腺，直到現在仍記憶猶新，董蓉蓉因此一夜成名，成為家喻戶曉的童星，常常在逛街時被粉絲認出。

董蓉蓉童星出身，有張跟林青霞神似的臉蛋。（圖／微博）

不過，董蓉蓉的雙親望女成鳳，希望她能以課業為重，將來繼承父業成為一名醫師，但董蓉蓉熱愛演戲，不顧父母反對報考上海戲劇學院表演系，無奈之後的作品都沒能超越「小美霞」，逐漸在競爭激烈的演藝圈銷聲匿跡，微博粉絲直到截稿僅有1522位粉絲。

雖然演藝事業不如預期，但董蓉蓉的家庭生活美滿，她嫁給攝影師老公，夫妻倆育有一名寶貝兒子，近幾年微博成為分享新聞事件、轉發TFBOYS王俊凱、蔡徐坤、關曉彤探班鹿晗等娛樂八卦，直到去年9月開始中斷更新。