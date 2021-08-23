國產高端疫苗今首次開打，新北市副市長劉和然今表示，保護國人健康安全，一定是政府必要責任，但一定要讓國人有信心，這是國產疫苗可長可久，持續推動的最重要工作。（新北市政府提供）

國產高端疫苗今首次開打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，高端疫苗是一劑成型，沒有殘劑問題，但若爽約劑數量多，不排除再次開放預約。新北市副市長劉和然今表示，保護國人健康安全，一定是政府必要責任，但一定要讓國人有信心，這是國產疫苗可長可久，持續推動的最重要工作。

劉和然說，侯友宜市長不斷強調支持國家發展國產疫苗，信念不會改變，不過也希望國產疫苗可以跟國際上競爭，這點不容質疑，最重要的是讓民眾有信心，才能使國產疫苗可長可久。

面對國產疫苗，劉和然向中央強調3點：資訊公開透明、經過科學驗證、一定要跟國際接軌，劉和然表示，所有資訊一定要公開透明，不管有幾家國產疫苗，徵選、檢驗資訊一定要公開透明，國人有擔心質疑，資訊一定要公開透明，有審查委員、國內專家檢視，對國產疫苗發展一定是好的。

另外針對高端殘劑或預約狀況，劉和然也說，中央接手系統後，不管施打AZ、莫德納或高端疫苗都要經過3個步驟，第一意願表達，表達意願後才會接到簡訊，第二預約登記，接著才是施打；目前不管施打哪種疫苗，大概施打率都高達90多％，今天高端疫苗有超過90％有來施打疫苗。

劉和然說，疫苗是重中之重，國人施打疫苗後，經濟再出發比較好推動，解封也能迎刃而解，希望國際成熟疫苗也盡快進來，希望中央用行動證明，展現積極、提供選擇的態度。