國民黨主席江啟臣在23日赴桃園市中壢區參加823台海戰後戰友協會聚會，他表示自己在金門當過兵，曾經歷第三次台海危機，對於兩岸和平重要性有更深切體悟，對於黨主席之爭跟朱立倫是否互別苗頭爭取黃復興黨部票源？他強調只要是黨員的選票都會積極爭取，所有的地方都會多跑。

江啟臣說，自己在金門當兵，也曾遇到第三次台海危機，當年對岸的文攻武嚇，每天都在海邊戰備長達8個月時間幾乎沒休假，直到台灣第一次民選總統結束，他回憶，經歷過戰爭邊緣當年在退伍前已經收到美國研究所的錄取通知，所以心中特別忐忑，幸好最後順利退伍得以繼續深造。

他也說，國民黨是唯一經歷戰爭的政黨，如今身為黨主席，一方面除了要緬懷當年823將士們的貢獻，更能體會到和平的珍貴與得來不易，不論是國家的領導人或是政黨領袖不畏戰，只要有人想剝奪自由民主或是人民想要的生活方式就要跟他拚，但是面對現在兩岸的局勢，可以用互相競爭來代替戰爭，要創造兩岸和平局勢與區域安全。

對於爭取黃復興票源，他則說之前也有到高雄拜訪一些眷村朋友，只要是黨員都會積極爭取他們的選票。而桃園是朱立倫的故鄉他又曾當過縣長，對於桃園市選票得掌握度，江啟臣則認為現在時間很有限，只要能去爭取的地方都會多跑，其他只能交給黨員自主做決定。