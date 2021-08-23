桃園市政府和插畫家圖隊合作，以穿梭在道路間的計程車，呼籲用路人勿逼車、搶快，以免發生危險。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

為降低道路安全事故、提升用路人交通安全觀念，桃園市政府與插畫家團隊「翻白眼吧！溫蒂妮小姐」合作，運用紅綠燈三種顏色的交通元素以及活潑有趣的插畫風格，吸引大眾更加注意道安議題。

桃園市警察局分析2020年道路交通事故，主要肇事原因為「未注意車前狀態」，因此今年交通安全宣導，特別以明亮色系來提醒行人、汽機車駕駛等用路人，路口如戰場，隨時眼睛要放亮。另因自行車成為近年常見的代步工具，呼籲自行車騎乘者，要與前方車輛保持1.5公尺的適當安全跟車距離，減少意外發生的可能性。

塑造人本交通的安全環境，桃園市政府也進行改善交通工程，於路口設置實體減速台鋪面及3D減速標線，透過車輛減速減少事故發生，也於重要幹道或易肇事路段設置LED 指示號誌牌，提升夜間能見度。

另外更搭配科技執法，透過多功能照相等科技設備，整頓違規停車、路口闖紅燈與超速車輛，並執行交通大執法，於交通事故熱點加強取締，期望改變用路人違規行為，養成用路人守法習慣，以建立暢通安全的交通環境。