北市府規畫明年度編列28億來採購250萬劑第3劑疫苗，被問到市長目前鎖定哪一廠牌的疫苗，台北市長柯文哲說，買疫苗是基礎免疫，目的是加強防疫Booster（追加劑），但打第3劑是否有效還不知道，台灣不是世界上跑在前面的國家，仍可觀察其他國家，相信除了Delta，新冠肺炎還會有其他演化。

柯文哲表示，編列預算是預防性的預算，會視實際情況去採購，柯說，還不知道未來新冠肺炎會如何演化，所以也無法得知未來會購買什麼廠牌，是預防性的預算，視未來疫情的變化。

針對柯文哲稱北市已編列28億預算要買疫苗第3劑，行政院長蘇貞昌今表示，疫苗的購買與進口，國家有一定的規定與程序，請大家依照指揮中心的規範預約施打；對此，柯文哲回嗆，地方政府買疫苗本來就有明文規定，按照規定處理，而每個縣市政府在疫苗上還是有差異。

柯文哲舉例，每個縣市政府打疫苗政策不完全相同，買疫苗本來就有明文規定，比方說，台北市之前買過輪狀病毒的疫苗，還有HP跟子宮頸癌有關的疫苗，按照明文規定處理。

柯文哲說，至於說其他縣市要跑來打，之前台北市打疫苗，就是規定住在台北市上網登記，沒有限定戶籍在台北市，政治就是80 20法則，不用弄得制度很死板，關於28億預算是預防性預算，有需要會買，按照明文規定去辦理。