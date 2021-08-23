黃明志透過歌曲抒發遭背叛的心聲。（亞洲通文創提供）

黃明志新歌〈金牛〉傳達有些人的性格就像牛一樣，朝著夢想努力奮鬥不眠不休的精神，歌詞中寫道曾有被用完即丟飽嘗背叛的滋味，黃明志感嘆社會上充斥太多「利己思想」，對於飲水思源這個觀念越來越被遺忘。歌詞每一句在黃明志的現實生活中都是親身經歷，再寫這首歌的時候真的非常有感觸：「通常與別人合作時都會帶著信任去執行，但有時候太信任一個人不代表對方會給與同樣的心意，反而想借此利用或得到一些利益，甚至對方也沒想過要一起並肩作戰。」

黃明志一路以來也嚐過被人背叛的滋味，遇到的時候會有點寒心，也會警告自己不要太相信任何人，但是前輩澎恰恰曾跟他分享一句話：「背叛是常態，不要把背叛當成很特別的事情，應該把背叛當成普通會發生的事情，這樣的話就不會那麽的痛苦。」讓黃明志一直放在心上。

〈金牛〉MV在台灣和馬來西亞兩地跨國拍攝，呈現大規格電影戰爭片，比喻人生像一場戰鬥，昔日的戰友反目讓人看盡人情冷暖，也是黃明志出道多年的感觸；黃明志對於傷害自己、攻擊自己的人也曾想過放棄，但通常自己放棄了5分鐘之後，第6分鐘就會去思考是否要繼續做下去，黃明志只會給自己5分鐘氣餒的時間，過去真的面對很多的事情，像是電影被禁，有些案子做得很辛苦最後還要被告，甚至有些東西已經要成功了，最後仍然被打翻；但即便如此，黃明志還是勇於嘗試，專注面對問題讓自己變得更好，也算是最好的報復。