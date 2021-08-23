【旅遊經 編輯部報導】

2021夏秋季系列活動由交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處辧理，也象徵「夏日秋瘋西拉雅」正式開跑，活動內容包括：8月28日玉井西拉雅吃冰節、9月10日白河關子嶺火王爺祭典和10月3日左鎮二寮日出雲海音樂會，三大活動帶您抓住夏末初秋，體驗不一樣的西拉雅夏秋風情。

西拉雅 吃冰節、火王爺祭典、二寮音樂會三大活動相繼登場

夏日秋瘋西拉雅-旅遊護照

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，為推廣相關活動，特別推出「夏日秋瘋西拉雅-旅遊護照」，裡頭整合大西拉雅觀光圈食、宿、遊、購共43家的店家優惠，限量1000本，並將於夏秋三大活動現場及西拉雅遊客中心等進行發放，使用期限可至今年年底。此外，二寮觀日平台改善工程也預計於9月初完工！

系列活動首登場為8月28日上午10點舉辦的「西拉雅吃冰節」，民眾可至玉井闖關玩「芒果食字路口」，並提供300元的消費券讓參加者盡情享受不一樣的芒果風味，闖關成功後還可以獲得價值600元的芒果乾禮盒，活動將於8月24日下午2點於「西拉雅國家風景區管理處」臉書粉絲專頁開放報名連結，想報名的民眾可以到臉書粉絲專頁查詢相關資訊，限額50組。

塗上關子嶺最負盛名的泥漿

緊接9月10日下午2點於關子嶺舉辦一年一度「火王爺祭典」山車巡行活動，除了由重機車隊為火王爺開路，也邀請所有民眾穿上浴衣、塗上關子嶺最負盛名的泥漿一起拉山車，共同為火王爺與在地業者祈求財源廣進、一切平安順利，並為臺南市政府觀光旅遊局即將於9月18日辦理的「2021臺南關子嶺溫泉美食節」揭開序幕！

二寮如一幅山水畫

壓軸為10月3日上午4點辦理的「左鎮二寮日出雲海音樂會」，活動中特別邀請真善美國樂團於二寮觀日平台演出，陪伴大家一起欣賞日出雲海；二寮如山水潑墨的日出雲海，加上優美的國樂表演，相當值得大家前往感受現場氛圍。活動當天於現場還提供手作的美食和手沖咖啡作為早鳥禮，此外今年更特別製作活動限定的頭巾，現場前100名打卡的民眾即可獲得！

西拉雅夏秋季活動各個都相當豐富精彩，管理處近期也將於臉書粉絲專頁推出一系列的網路活動，參與者有機會抽中住宿券、芒果乾等精美好禮。

相關訊息可至西拉雅風管處官網(https://www.siraya-nsa.gov.tw/)或臉書粉絲專頁查詢。