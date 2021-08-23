檢方23日下午會同法醫到柳營祿園相驗。（張毓翎攝）

台南市麻豆區22日上午一名64歲黃姓婦人駕車帶著年僅4歲的外孫到廟宇收驚，下午被路人發現陳屍在車內，現場沒有自殺或他殺的跡證。檢方23日下午會同法醫到柳營祿園相驗，表示死者身上均無外傷，但呈現熱衰竭所致之水泡，死因都為熱衰竭致死，家屬對死因已無異議，決定不解剖。

警方調查，黃婦昨天上午帶著外孫從七股到麻豆給謝姓男子收驚，上午8點46分黃婦停車後進入收驚處，待了快3小時，上午11點37分離開回車上；隔了4分鐘，第2次進到收驚處，中午12時22分又返回車上；再過了16分鐘，中午12時38分黃婦第3次進入收驚處，但只待1分鐘後就返回車上即未離去。

直到晚上6點52分附近民眾才發現黃婦的車輛未駛離，上前查看才趕緊報案救人，警消到達現場後，祖孫倆已氣絕身亡。

4歲男童的母親與丈夫離異，目前母子2人跟著黃婦同住在台南市七股區。檢方今天相驗，男童母親、父親都到場神情哀痛不願多說什麼。

「不知道為何會發生這種事？」黃婦大女兒說，黃婦雖有糖尿病等慢性病史，但都有按時吃藥，以前男童只要身體不適或睡不好吵鬧，黃婦就會帶他給認識的人收驚，不料昨天竟一去不回。

檢方下午相驗完畢，表示祖孫倆身上均無外傷，但呈現熱衰竭所致之水泡，死因都是熱衰竭致死。