台灣疫情逐步趨緩，連鎖餐飲集團乾杯(1269)重啟台灣展店計畫，看好台北南西商圈吸客力，以旗下頂級燒肉品牌「老乾杯」進駐新光三越南西一館，即日起展開試營運，鎖定白領商機盼擴大目標客群，增添營運成長動能。

乾杯集團今年展店計畫積極，迄今已新展5家店、將海內外總店數推升至45家，包括台灣30家、中國大陸15家。集團預計海內外拓點雙箭齊發，目標年底前再新展3～4家，在審慎觀望疫情發展中持續追求穩健成長，開創更大餐飲版圖。

乾杯表示，南西商圈附近百貨、飯店、公司林立，具消費力的上班族、商務人士眾多，近年來個性、文青小店進駐亦吸引年輕族群成長，商圈內的圈「乾杯燒肉居酒屋」業績亮眼。此次以「老乾杯」加入，可望一舉網羅年輕至商務客群，擴大目標客群挹注成長動能。

乾杯2021年上半年合併營收13.98億元、年增17.47％，創同期次高。毛利率50.92％、營益率2.49％，本業轉虧為盈。稅後淨利0.2億元、每股盈餘（EPS）1.1元，較去年同期虧損0.35億元、每股虧損1.92元谷底顯著轉盈。

乾杯7月自結合併營收1.79億元，月增達32.79％、年減28.84％，自歷史次低顯著回升。累計前7月合併營收15.73億元、仍年增9.22％，續創同期第三高。隨著台灣重新開放內用、節慶商機挹注及持續提供外賣服務，集團預期可望帶動營收逐步回升。

連3年榮獲米其林餐盤推薦的「老乾杯」，以「成熟大人燒肉殿堂」為使命，以頂級日澳和牛燒肉、釜飯、獨家日本吟釀酒滿壽泉3大招牌搶攻品味人士。位於新光三越南西一館7樓的「老乾杯南西店」原定上半年開幕，受疫情三級警戒影響而延緩開幕時程迄今。

「老乾杯南西店」設有90席座位，以6米5挑高空間設計4～6人的開放式座位，兩道大型玻璃帷幕引進城市街景，亦提供私密用餐的包廂空間。為歡慶開幕，「老乾杯南西店」即日起至8月底祭出全單9折優惠，全台「老乾杯」則同步推出15道新菜同慶。