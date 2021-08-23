為培養未來的優質文官，考選部今年首度舉辦「預備文官團」訓練營，卻碰上疫情被迫延期，由於國內疫情降至第二級，考選部今天宣布，活動將於8月25日起舉行，讓關切在地議題的青年學生，透過實地參與在地治理，共創地方翻轉的價值。

考試院今天在院會中聽取考選部業務報告指出，原定7月21日至8月9日舉行的「預備文官團-地方文官領航隊」，因受疫情影響，延期到8月25日至9月11日舉行，疫情指揮中心日前宣布8月24日至9月6日維持疫情警戒標準為第二級，且疫情持續趨緩，考選部決定8月25日起如期舉行。

考選部也將持續密切觀察疫情發展，以團員安全與權益為考量。考選部指出，預備文官團的發想理念及目標，在於提供優秀青年學生提早接觸公務體系的機會，了解公務機關運作模式及組織文化，未來若能通過國家文官考試，即可縮短適應期，儘早熟悉業務，並可安定留任公務體系，以提升國家文官體系質量。

今年的訓練營以「地方文官領航隊」為主軸，讓關切在地議題的青年學生，實地參與在地治理，考試院院長黃榮村聽取考選部規劃情形後表示，預備文官團是首次辦理，主要在落實培育現代政府所需治理人才的理念，希望培育未來優秀文官，為公部門注入活力與新思維。

此次計畫招募來自12所大學不同系所的團員21名，活動內容涵蓋國家考試簡介、傑出公務人員職涯分享及座談、國家文官學院訓練課程、基隆市政府實務研習、專題研討、成果發表及專題競賽，培訓內容豐富精彩，以鼓勵團員結合地方政府實務體驗，發揮創意思考解決地方問題。

考選部部長許舒翔表示，期待本次參加預備文官團訓練首航的團員，結訓後能順利通過國家考試，儘快加入地方文官為民服務的工作，實現「地方開創、文官領航」的理想。