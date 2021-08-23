協進會會員代表與日本豐前市長座談，討論合作細節。（桃園龍華科大提供／陳夢茹桃園傳真）

中華民國私立科技大學校院協進會20日與日本福岡縣豐前市政府簽訂合作備忘錄，後續將開展各項跨國教育項目，增加台日雙方學校互訪、學生研修、見學及職場實習的機會，期能有助提升台灣技職學子國際視野，並增進台日友好關係。

受疫情影響，簽約儀式採線上方式舉行，由協進會理事長、龍華科技大學校長葛自祥與日本豐前市長後藤元秀，兩人線上同步簽署備忘錄，並互贈「台灣高粱酒」、「日本燒酒」紀念禮品，象徵台日友誼長久、如酒醇厚。

葛自祥致詞時表示，私立科技大學校院協進會於2002年成立，至今將近20年，目前有66所會員學校，學生人數近43萬人。協進會主要宗旨即在配合國家產業方向，協助會員學校建立國內外產學夥伴與合作關係，培養學生成為國際化優質技術人才，提升我國整體技職教育品質。

葛自祥指出，隨全球化與國際化浪潮興起，國際關係拓展是協進會近年非常重視的發展方向，協進會將協助會員學校在豐前市設立之國際教育特區中，進行各項跨國教育項目，增加台日雙方學校互訪及學生研修、見學、職場實習的機會，開展華語文教學和師資培育等工作，甚至能夠進一步與日本在地企業對接，有助深化雙方的國際教育和產學合作關係。

後藤元秀則說，台灣技職教育基礎深厚扎實，與日本職人精神相符，豐前市會盡最大努力，協助台灣學校在豐前市深化國際教育環境，並提供各項資源促進雙方學校互訪及學生研究、學習、職場實習等各項教育交流，更期待在疫情緩和後，能夠實地前往台灣拜訪協進會及各校。

簽約儀式結束後，由豐前市府與協進會員學校代表進行座談討論，針對備忘錄簽署的各項跨國教育項目逐一深化與具體化，預期在9月即能開展初步合作計畫，並與所有會員學校參與分享，期能提升優質技職校院辦學特色，強化技專生國際觀及職場競爭力。

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