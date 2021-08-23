苗栗縣長徐耀昌23日特地參加賴阿勝圖書文物特展開幕儀式。（謝明俊攝）

桂冠出版社早年出版的古龍武俠小說系列（謝明俊攝）

苗栗客家文化館展區中將桂冠出版社重要大事紀一一詳明記載陳列。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣政府文觀局長林彥甫及苗栗客家文化館主任何金樑一同觀看桂冠出版重要文籍。（謝明俊攝）

賴阿勝長女賴立文特別以大提琴演奏父親生前最喜愛的樂曲「佛南多」來紀念父親。（謝明俊攝）

桂冠出版社創辦人賴阿勝紀念圖書文物特展，賴阿勝長女賴立文以大提琴演琴演奏父親生前最喜歡的樂曲「佛南多」。

國內出版界知名桂冠出版社創辦人賴阿勝，1年多前在三灣鄉住處附近不幸失足去世，苗栗縣政府為追念賴阿勝對出版界的貢獻，與苗栗客家文物館合作，舉辦賴阿勝圖書文物特展，除了展出桂冠重要出版書籍，並詳細記載賴阿勝個人生平，苗栗縣長徐耀昌以南庄人身分參加特展開幕，希望賴阿勝為文界付出成就，讓更多人看見。

位在台北市公館台大商圈的桂冠出版社，是當年國內重要出版社之一，創辦人賴阿勝是苗栗南庄客家子弟，因幼時家鄉農村生活環境發展受諸多限制，初中畢業後，到台北完成高職學業，憑藉著對文學的熱愛，創辦了桂冠出版社，從早期的古龍系列武俠小說，到國際重量級社會學著作，成了文壇重要支柱。

2004年，賴阿勝受到國際及國內紙本發行轉型問題影響，結束桂冠出版社台大門市部，將出版社整個遷回苗栗縣三灣，並開始對家鄉南庄的歷史文物，展開深入的田野調查，將南庄人最重要的南庄圓醮，做最完整的記錄並出版發行流通，至今仍傳為佳話。

2019年11月，賴阿勝外出到三灣住處附近彌陀寺龍崀頂步道健行，不慎失足摔落死亡，結束他傳奇又燦爛的70年人生，為了追念這位苗栗客家文壇巨人，苗栗縣政府文觀局特地與客委會苗栗客家文物館合作，將賴阿勝經手出版的重要典籍一一整理，從23日起在客家文物館展出至11月26日，並將賴阿勝生平大事記注陳列，供大家憑弔。

23日開幕日，苗栗縣長徐耀昌由文觀局長林彥甫陪同到場參加，並以同為出身南庄人，感念賴阿勝對客家文化及文壇的貢獻。賴阿勝的大女兒賴立文，也以大提琴演奏父親生前喜愛「佛南多」、「最後一夜」等歌曲來紀念父親。

文歡局指出，賴阿勝期盼以自身做為文化知識的橋樑，串聯起當代文化的流動，在台灣面對大時代變遷，出版業蕭條而產生隨之而來的問題時，賴阿勝仍然堅持理想、永不懈怠、展現生命韌性的故事與脈絡，策展人陳昌偉表示，本次展覽將透過賴阿勝投入文化事業的信念，來重新詮釋苗栗鄉親在臺灣社會呈現的生命態度。

開幕式中並安排交流座談，邀請到賴阿勝好友國立陽明交通大學人文與社會科學研究中心研究員張維安、國立陽明交通大學教授羅烈師，以及在桂冠出版社擔任文學著作編輯的作家莫渝，共同與談認識的賴阿勝，並暢談桂冠作為台灣知名的人文社會文化出版社，近50年來對台灣出版界的影響與貢獻。