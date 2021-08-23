中銀證券全球首席經濟學家、大陸外管局國際收支司前司長管濤認為，2020年支撐人民幣匯率升值的基本面因素，如中美利差、防疫優勢等2021年都有所弱化，而受基數影響中國經濟前高後低已成共識，下半年經濟下行壓力明顯加大，這雖使人民幣匯率承壓，但無需過度擔憂。

路透報導，管濤表示，2020年推動人民幣升值的主要因素，2021年都會有些動態的發展，這也促使人民幣匯率回歸常態，匯率變動反映市場供求。

管濤稱，不能忽視匯率是一種相對價格，外匯市場存在多重均衡，不能由基本面變化簡單線性外推人民幣必然升值或者貶值。匯率波動屬於常態，應對匯率波動，預案比預測重要。從企業層面來講，這個預案就是匯率風險管理。

對於中國是否應加快人民幣國際化，在管濤看來，目前的人民幣國際化步伐同中國金融開放程度、市場發展狀況、金融監管水平相比是比較適應的。如果開放太快，市場跟不上、監管跟不上，就容易出問題，中國以往有過教訓。