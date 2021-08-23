五股守讓堂去年重建完成後，提供了民眾休憩的空間，然而因為地處較為偏遠，最近停車場距離3公里，民眾不好抵達，地方盼增設YOUBIKE提升便利性，新北市議員陳明義舉行會勘，交通局表示，將於守讓堂後方轉彎處增設YOUBIKE，預計明年初啟用。

五股守讓堂建於1917年，2006年登錄為新北市歷史建築，2007年因五股交流道拓建而拆遷，2018年進行重組工程並遷建至五股洲子洋重畫區，總經費斥資8500萬元重建，守讓堂完工後成為公共空間，有多功能教室、閱讀室、展覽室和體驗工坊，辨理與社區結合藝文系列活動。

居民表示，距離守讓堂最近的停車場要3公里，光是停好車來回就要走6公里，走完根本沒力氣好好欣賞守讓堂之美；新北市立圖書館五股分館李宗芳指出，確實五股守讓堂地處不便，若增設YOUBIKE應該可以增加民眾來訪意願。

新北市議員陳明義指出，守讓堂大門後方專彎處有個腹地，適合可以容納YOUBIKE，然而因正處轉彎處，車子轉彎恐會對租借YOUBIKE的遊客造成威脅，因此與相關單位共同會勘，研議最佳方案。

交通局綜合規畫科長吳政彥表示，守讓堂將增設YOUBIKE 2.0，依照腹地限制，預計可10至15柱充電樁，由於目前新合約起於8月29日，依據全新北市排程守讓堂站預計明年初啟用，針對轉彎處問題，將增設回復式導桿、近障礙物線，公所也將配合施作紐澤西護欄維護民眾安全。