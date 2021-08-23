宛如精彩實境審判秀的韓劇《惡魔法官》昨（22日）晚播出大結局，池晟中計狼狽入獄，更遭逢死劫靠妙計脫身展開終極逆襲，法庭直播秀反派要角全數到齊，最終審判出爐刑罰超越想像。池晟二度假死考驗觀眾心臟強度，大魔頭金玟廷最後舉槍自盡，以惡制惡痛快劇情也讓完結篇收視突破2位數，韓國首都圈平均收視率爲7.7％，最高收視率爲10.2％，全韓國平均收視爲8.0％，最高收視爲10.1％，刷新該劇開播以來的最高收視紀錄，成為有線台同時段收視率冠軍。

最後一集中，大魔頭社會責任財團理事長鄭善兒（金玟廷 飾）當著金佳溫（珍榮 飾）的面揭露姜耀漢（池晟 飾）一直以來極力隱藏、貫穿本劇的秘密─10年前教堂火災的真兇，使佳溫徹底崩潰跌坐當場，也讓觀眾感受到姜耀漢為了保護家人願將所有的罪都攬在自己身上的苦心。為彌補錯誤，佳溫潛入隔離醫院蒐證，試圖踢爆總統以貧民做生化實驗試圖散播病毒的惡行，最後以巧計讓總統、鄭善兒為首的惡人集團站上直播法庭接受全國人民的審判，鄭善兒盛怒之下直接射殺總統，隨後更舉槍自盡，儘管曾為姜耀漢動情，但無奈兩人一正一邪只能抱著遺憾而死，最後這個爭議不斷的法庭也在接連的大爆炸下夷為平地，但姜耀漢接連二度假死化險為夷，可說是揪緊了觀眾的心。

主演群也發表了播畢感想。除了感謝觀眾們對該劇和劇中角色的喜愛外，池晟表示當了6個月的姜耀漢，這半年發生了很多事情，也累積了深厚的情感，如今戲劇殺青自己也感到相當不捨；珍榮感嘆每當看到自己飾演佳溫一步步成長的樣子，就會感到既欣慰又悲傷，希望佳溫和《惡魔法官》能夠成為有意義的存在，留在大家心中；金玟廷也真心感謝這部獨特的戲劇能引起眾人的共鳴，一起思考生活的底線和善惡的界線；至於出乎觀眾意料被「賜死」的朴珪瑛，則感表示該劇從拍攝到播出已過很長的時間，向所有合作的演員、工作人員表達由衷的謝意。

該劇全集已在friDay影音上架。friDay影音也舉辦抽獎活動，只要在官方臉書附上用friDay影音觀看《惡魔法官》的紀錄，就有機會獲得4位主演親簽的限量海報，中獎名單預計於9月1日公布，中獎者需提供friDay影音登入帳號。