新北市查獲越南走私豬肉製品含有非洲豬瘟，中央隨即啟動相關緊急應變措施，全面清查流向，新竹縣新湖警分局22日在湖口鄉民宅查扣2件疑似非洲豬瘟肉製品，已交由新竹縣家畜疾病防治所送驗、冰存及銷毀。

新竹縣家畜所指出，縣府團隊23日針對縣內使用廚餘的豬場加強查核，目前已查核10家養豬場，沒有發現非法使用廚餘，將在3天完成21場相關豬場查核，杜絕該批肉製品進入廚餘養豬場，阻斷可能感染風險。

新竹縣警局指出，新北市查獲含有非洲豬瘟的越南豬肉製品，從出貨訂單發現有2名是新竹縣湖口鄉的民眾，22日晚接獲警政署指示後進行稽查，在1處民宅查獲越南加工豬肉製品，另1民宅則查到14個越南火腿。

新湖分局調查2名購買者都是越南人，都說是想念家鄉味，直接向批發商訂購越南豬肉製品，自行料理食用。

警方將查扣的肉品交由家畜所進行送驗、冰存及銷毀等工作外，也聯合環保局、農業處及家畜所，將對縣內可能使用廚餘的豬場加強查核。

縣府指出，對未依規定使用廚餘的養豬場，將依其情節以飼料法、廢棄物清理法及動物傳染病防治條例等適用的法條論責，務必杜絕該批肉製品進入新竹縣的廚餘養豬場。