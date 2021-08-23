高端疫苗23日開打，蔡英文總統率先接種，北市副市長蔡炳坤表示，北市今、明兩日共有5萬916人要打高端，2天就可打完，中央預估又要27日要加開高端接種，北市會再開放2萬3000人，不過已打完第1劑的85歲以上長者，明天就要滿10周、要打第2劑，中央迄今沒明確方式，應盡快跟北市討論，別讓長者苦等。

台北市長柯文哲在防疫記者會指出，高端今天開打，請蔡炳坤說明。蔡炳坤說，他上午去建成國中視察高端接種情形，發現以年輕人居多，接種情況也順利，而中央又要在今、明加開高端的預約、27日會接種，中央預估2萬人，北市則開出2萬3000人。

話鋒一轉，蔡炳坤說，明天是85歲以上長者打滿第1劑10周、要打第2劑，希望中央盡快計畫跟北市討論，目前市府都鼓勵長者去系統做線上登記意願，但究竟何時接種以及方式，各縣市雖都有表達看法，但中央仍無明確方向與方式，要求中央別讓長者苦等不到第2劑。