嘉義市立委王美惠今天視察朴子溪荖藤段堤防改善工程進度。（王美惠立委服務處提供）

嘉義市立委王美惠偕同第五河川局官員說明朴子溪荖藤段堤防改善工程。（王美惠立委服務處提供）

水利署第五河川局斥資2230萬元經費改善嘉義市朴子溪荖藤堤防、牛稠溪後湖及溪底寮堤段水防道路，立委王美惠23日實地視察工程進度，督促施工單位做好工程品質，並期許如期於明年3月完工，讓民眾使用上更安全。

王美惠表示，接獲荖藤里長許雪賢陳情，該堤防的堤頂、堤內坡雜草叢生、水防道路老舊不平整，希望能協助改善護岸，提供里民更優化的環境，她即邀約相關單位會勘與協調，向經濟部水利署爭取經費，並將朴子溪荖藤堤防改善工程列為今年期中增辦優先工程。

第五河川局表示，經濟部水利署以2230萬元經費，將進行2項工程，包括改善朴子溪荖藤堤防構造物設施1024公尺、改善牛稠溪後湖及溪底寮堤段水防道路2763公尺，本月16日動工，預定明年3月完工。

第五河川局表示，牛稠溪後湖及溪底寮堤段水防道路要重新鋪設AC路面，朴子溪荖藤段堤防設施維修，並將種植50株黃花風鈴木及其他植栽，以提供能讓民眾休閒的景觀堤岸，未來也希望有民間單位認養，共同合作維護堤岸環境景觀。

王美惠表示，朴子溪荖藤里堤防是附近居民休閒賞景的地方，希望此次改善工程，讓當地里民使用上更安全，並擴展成為提供嘉義市民另一個運動休閒的好去處。