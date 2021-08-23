水利署第五河川局斥資2230萬元經費改善嘉義市朴子溪荖藤堤防、牛稠溪後湖及溪底寮堤段水防道路，立委王美惠23日實地視察工程進度，督促施工單位做好工程品質，並期許如期於明年3月完工，讓民眾使用上更安全。
王美惠表示，接獲荖藤里長許雪賢陳情，該堤防的堤頂、堤內坡雜草叢生、水防道路老舊不平整，希望能協助改善護岸，提供里民更優化的環境，她即邀約相關單位會勘與協調，向經濟部水利署爭取經費，並將朴子溪荖藤堤防改善工程列為今年期中增辦優先工程。
第五河川局表示，經濟部水利署以2230萬元經費，將進行2項工程，包括改善朴子溪荖藤堤防構造物設施1024公尺、改善牛稠溪後湖及溪底寮堤段水防道路2763公尺，本月16日動工，預定明年3月完工。
第五河川局表示，牛稠溪後湖及溪底寮堤段水防道路要重新鋪設AC路面，朴子溪荖藤段堤防設施維修，並將種植50株黃花風鈴木及其他植栽，以提供能讓民眾休閒的景觀堤岸，未來也希望有民間單位認養，共同合作維護堤岸環境景觀。
王美惠表示，朴子溪荖藤里堤防是附近居民休閒賞景的地方，希望此次改善工程，讓當地里民使用上更安全，並擴展成為提供嘉義市民另一個運動休閒的好去處。
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