新北市議員媒合民間力量，贈3萬2千片防疫隔板給學校（陳明義提供／戴上容新北傳真）

新北市議員媒合民間力量，贈3萬2千片防疫隔板給學校（陳明義提供／戴上容新北傳真）

開學在即，各地方政府紛紛要求學校自備學生用防疫隔板，以有效阻隔飛沫等傳染源；陳明義表示，他收到申訴，許多廠商更是趁機哄抬價格甚至還有中盤商直接派車到工廠搶貨，目前得知坊間的隔板有賣到一片250元的價格，重點是市面上販售的隔板不見得都有通過標準局檢驗合格，於是他媒合企業捐贈3萬2千片隔板送至轄區各學校。

新北市議員陳明義指出，已在一個月前超前為孩子們部屬好學生專用的防疫隔板，而且是每一位學生一人一片、專有專用、無須與其他同學或同桌的孩子們共用，達到真正落實防疫的目的。

陳明義說，他疫情期間便開始拜訪五股、泰山、林口愛心宮廟及在地企業一一說明想為孩子們開學後防疫部屬的想法，也因此獲得林口亞昕國際集團、泰山武泰建設、五股賀聖宮、五股三重安北宮的認同及百萬元贊助。

陳明義說，他非常感謝隔板製造商連勤文具行王德勝老闆，王老闆聽到這三萬二千片隔板完全是為了孩子開學安心使用的當下，除了維持原本價格不漲價外，更是自行吸收了部份的成本，如此的大愛，真的令人感動又溫暖。

陳明義表示，三萬二千份防疫隔板也在廠商配合趕製中陸續送達五股、泰山、林口各級國、高中小與幼兒園，議員服務處為了感謝亞昕集團、武泰建設以及賀聖宮、安北宮的愛心捐贈，特別舉辦感恩捐贈典禮。

亞昕國際集團董事長姚連地表示，他本身就是道地林口長大的小孩，從早期二萬多人的林口到現在已經突破十二萬人口，因為喜愛林口這個故鄉所以更希望有機會可以連同故鄉的孩子小至幼兒園、大至高中都可以全面照顧到。