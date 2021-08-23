連槓41期的威力彩，今(23)日晚開獎，頭獎上看28億，有網友好奇，到底什麼樣的人可以中頭獎？有內行人點出威力彩「必中條件」，發現過去中頭獎的得主有一個最大共通點，都跟「公務員」有關。

根據台彩統計，2020年頭獎得主中，五官都有其共同特徵，其中有83%的人為長眉，78%的人為高鼻，72%的人有櫻桃小嘴，67%有高額頭，56%大眼睛、橢圓臉型，大耳朵的有44%。不過由於大部分人都沒看過頭獎得主的長相，因此無法求證是否為真。

有網友在《PTT》表示，台彩公司歸納了去年頭獎得主的特徵，包括長眉、高鼻、櫻桃小嘴等，並以O型血型、生肖屬羊，以及雙子、處女、天秤、魔羯、水瓶及雙魚6星座的人最多。

不過原PO認為，由於從來沒看過有頭獎得主出來現身說法，所以也很難印證是不是真的吻合，好奇詢問大家，除了台彩列出的這些特徵之外，有沒有人知道威力彩頭獎得主的最大共通點是什麼？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「公務員」、「中年公務員，每週定期買」、「起手式公務員」、「公務員出身」、「長期買、每期都買的公務員」、「普遍都公務人員」、「公務員、長期買、喜歡做公益」。

根據網友回應，多數人一致認為，「公務員」才是中威力彩頭獎的必備條件，而且最好是每期都買；此外，習慣包牌、路過興起、年節試手氣的也很常見。由於過去有多次傳出中頭獎者皆為公務員，雖然無法真的求證，但不少人都覺得「公務員」3個字已成中頭獎的必要關鍵。