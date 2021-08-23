《商情》憂供給中斷 大連焦煤期貨飆天價 16:512021/08/23 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因市場傳聞蒙古因COVID-19疫情的擔憂，計劃暫停進口煤炭，將停止蒙古煤炭運輸兩周，加重市場對煉鋼原料供應趨緊的擔憂，激勵大連焦炭、煉焦煤期貨漲停。 今(23)日焦炭近月期貨報每噸3514.5元人民幣，較前一日漲近1.6%，創歷史高價，而焦煤近月期貨持高在每噸2812元人民幣，續刷歷史新高。(商品行情網) 《類股》中鋼喊話漲風未止 鋼廠H2可望續旺 《其他股》13天填權息 中租飆天價 #大連 #擔憂 #近月期貨 #焦炭 #蒙古 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》逢低買進 大馬棕櫚油反彈 09:452021/08/23 財經 《國際油價》疫情肆虐 原油期貨連續一周收黑 09:282021/08/23 財經 《集中市場》外資轉買超、台積開電閘、航運股齊發 攻回16700關 15:252021/08/23 財經 營造物價指數創近13年新高 建築業成本飆向政府求援 22:582021/08/21 財經 《商情》投機買盤推助 紐約棉花反彈上漲 10:022021/08/23 財經 《國際金融》觀望央行年會 美股期貨小漲 14:512021/08/23 財經 《期貨》三大期指齊揚 9月台指期狂飆239點 09:112021/08/23 財經 港交所積極推A股指數期貨 維護國際金融中心地位 09:452021/08/23 兩岸 《半導體》世界觸頂 2日填息達陣 11:442021/08/23 財經 《盤後解析》電傳猛拉400點 站回5日線 14:342021/08/23 財經 運價續飆新高 美國線漲最凶 04:102021/08/21 財經要聞 財經熱門新聞 台積電加入搶櫃？航運股開始暴衝 他嗨爆：訊號來了 - 財經 長榮、陽明築底2大訊號曝 散戶再耐心等一下 - 財經 外資上船！大掃貨櫃三雄5.7萬張 面板雙虎遭空襲拋售 - 財經 台股漲幅強壓亞股 外資認錯回補142億 - 財經 景氣給力 基本工資喊漲3％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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