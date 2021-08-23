因市場傳聞蒙古因COVID-19疫情的擔憂，計劃暫停進口煤炭，將停止蒙古煤炭運輸兩周，加重市場對煉鋼原料供應趨緊的擔憂，激勵大連焦炭、煉焦煤期貨漲停。

今(23)日焦炭近月期貨報每噸3514.5元人民幣，較前一日漲近1.6%，創歷史高價，而焦煤近月期貨持高在每噸2812元人民幣，續刷歷史新高。(商品行情網)