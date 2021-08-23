恆指上周收跌5.8%。周一開高，一度上漲2%，午後走軟，升幅收窄。

周一香港恆生指數收漲259.87點或1.05%，為25109.59點，重返25000點。國企股(H股)漲73.12點或0.84%，為8815.56點。

科技指數大漲2.14%。京東健康漲逾10%；阿里健康漲6%；美團漲0.9%；小米漲4%；網易漲5%。

騰訊漲1.97%，收報433.8港元。騰訊宣布上周五回購24萬股，每股回購價在412.6至432.4港元間。騰訊在恆生指數權重上調到8%。

阿里巴巴大跌3.67%，收報152.1港元。杭州市市委書記周江勇因違反黨紀遭到黨中央調查，總部位於杭州的阿里遭市場揣測將牽連其中。周江勇在任內曾大力支持阿里發展。

中國恆大跌12%；恆大物業跌9%；恆大汽車跌26.5%。據媒體爆料，中國恆大計畫以105億港元出售香港總部大樓給予越修地產，折價約30%。恆大當年以125億港元購入該全棟大廈，創香港商辦最高紀錄。