星巴克進駐新竹市商業區內，是第1間DT車道服務門市。（星巴克提供）

新竹關埔門市設計意象，以輪船為構想。（星巴克提供）

星巴克進駐新竹市商業區內，首間DT車道服務門市-「新竹關埔門市」，今（23日）開幕。新竹關埔門市設計意象概念，以輪船為構想，並取STARBUCKS字首「S」字型設計外觀，象徵航向另一個里程碑，獨特設計的樓板，反摺作為2樓的牆體及屋頂，牆體斜伸有效降低厚重感，遠看有飄浮的支撐感。

一進入門市，映入眼簾的是一樓中靠背沙發區的玻璃藝品，結合鐵件及玻璃管組成的波浪意象，及女神魚尾交纏髮絲，並與在地文創結合，融入當地玻璃藝術，感受雅致而高貴的整體氛圍；二樓獨具特色的戶外客席區，如隱其中，璀璨迷人大樓夜景相呼應，打造出獨具氛圍的咖啡空間。

歡慶新竹關埔門市開幕，星巴克於全門市同步推出「洛神花起司麵包」，以新竹的特產－柿子為構想設計，創造出吸睛的柿子造型麵包，內餡裹入酸酸甜甜的洛神花和濃郁奶酪。另外，新竹關埔門市首賣商品：玻璃杯、隨行卡、馬克杯等，設計概念呼應門市，呈現人文科技宜居的在地風情，3款商品於今（23日）在新竹關埔門市開幕首賣。