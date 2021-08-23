食藥署今完成4批高端疫苗的檢驗封緘，其中有一批代號SP2101的疫苗共5175劑，效期僅到9月11日，遭疾管署剃除驗收清單。疾管署副署長莊人祥解釋，由於SP2101疫苗為高端送檢的確效品，因此並不會驗收納入公費疫苗接種平台，一般民眾打不到。

食藥署表示，高端日前送檢的4批疫苗批號分別為SP2118、SP2119、SP2120、SP2101，其中SP2118產量8萬6161劑，效期至明年1月5日；SP2119產量8萬5813劑，效期至明年1月8月，SP2120則有8萬6437劑，效期至明年1月12日。

不過批號SP2101的產能僅5175劑，且效期只到今年9月11日止，食藥署受訪時表示，並不清楚疾管署是否會驗收這批疫苗，莊人祥則進一步指出，疾管署並不會驗收這批疫苗，因為這5175劑高端是廠商送交的確效品，僅供食藥署做內部測試。

截至目前，高端共送交22批疫苗，目前食藥署已核准13批87萬7790劑，目前仍有8批疫苗補件中、1批待檢驗。

此外，上周一通過食藥署檢驗封緘的SP2103，共計5151劑、效期到今年9月23日為止的高端疫苗疾管署也未驗收，因此目前疾管署實際驗收的高端疫苗僅有11批共86萬7464劑。