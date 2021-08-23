9月1日開學、迎新，採線上辦理，南投縣教育處長陸正威說，縣內國中、小及幼兒園老師，疫苗施打率已經達到96.6％，但仍以高規格防疫整備；部分尚未施打疫苗的老師，普篩費用由縣府支出。

副縣長陳正昇表示，疫情仍未解除警報之前，學校開學還是得兼顧防疫，縣府在中央防疫指引下，會視疫情發展情況，做好相關工作，確保師生健康。

陸正威說，縣府已請各校，盤點校園防疫物資，環保局也會在開學前，完成校園清潔消毒，開學典禮、及校園迎新等大型集會活動，原則上採線上辦理。開學後，尚未施打疫苗的教職員、代課老師，縣府會盡快聯絡衛生局安排，如有必要，先透過普篩等方式，確保校園安全。

陸正威表示，開學後，師生必須落實戴口罩、量體溫、上課固定座位，用餐使用隔板，校園需要的隔板，縣府已經協助各校處理，開學前可以到貨。

防疫期間，學校游泳課暫停，直笛、口琴等音樂課暫時取消或調整為音樂欣賞課程，學生上體育課，要戴上口罩，並保持社交距離；家長及校外人士，原則上不進入校園，但經學校認定有入校必要者除外。

開學後，如果出現1例確診，該班停課14天；如果有2例確診，全校停課14天，停課期間實施線上教學；除立委及台積電等單位捐贈平板電腦外，縣府也動用預算採購2000台平板電腦，讓孩子學習不中斷，開學後的校園防疫工作，將依中央政策指引，每兩周進行滾動式修正。