北市府23日宣布，開放K書中心以及互動式情境體驗服務業（如密室逃脫、劇本殺等VR虛擬實境體驗館），北市副市長黃珊珊表示，但每小時仍要派員巡邏、消毒管理，要縮小出入口，做到實聯制，入口量體溫、噴酒精、乾洗手，每2.25平方公尺1人，排隊1.5公尺社交距離，容留人數要限制，全程戴口罩等。

黃珊珊說，K書中心若有座位區，消毒後才能給下個人使用，間隔梅花座，禁止飲食，發燒也禁止進入，要有監視器，查察有沒有人違反防疫規定。

北市產發局表示，北市互動式情境體驗服務業恢復營業，如虛擬實境體驗館、密室逃脫、劇本殺等場所，場內全面禁止飲食、吸菸，考量活動過程多半屬接觸且互動性質，從業人員應進行造冊、排隊需間隔1.5公尺、環境定時清潔消毒及場域出現確診者時，須立即停業並進行全場域消毒，且至少停業24小時。

產發局補充，場所內的機台及穿戴設備在每次使用後，須確實消毒，靜置1小時，且穿戴設備每次使用時應更換1次性墊片。

產發局說，另外以透過文字、圖像、動畫、道具、互動式表演、互動式電子設備方式營造情境，供大眾以解謎或任務方式的遊戲，應針對每一主題空間、每場次實施人流管制，人數最多不超過10人（含工作人員），業者也須提供消費者一次性手套於活動體驗時使用。